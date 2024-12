Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-12-2024 ore 10:30

Luceverde Lazio Buongiorno dalla redazione Buona domenica gran figo nella norma in queste ore sulle principali strade della Regione nessuna segnalazione sulle autostrade del territorio vale a dire in Autosole laL’Aquila daFiumicino a Civitavecchia Buone le condizioni del tempo altrettanto la visibilità previsto nel corso della mattinata al momento dela causa di quanti trascorreranno fuori porta alla notte di San Silvestro quindi questo ponte di capodanno le temperature sono indicate in calo per questo motivo sono molte strade dell’Appennino sono in transito ai mezzi spargisale in particolare sui percorsi adiacenti e circostanti Monti ernici Simbruini su quelli del cicolano e dell’Alto Viterbese ricordiamo che oggi vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull’intera rete via Nazionale Salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge non stop dalle 9 si protrarrà sino alle 22 e parliamo ora di trasporto ferroviario perché per lavori all’infrastruttura la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni diOstiense di Tiburtina limitazione cambiamenti di orari per i convogli della fl1 fl3 fl5 per altri treni regionali è tutto per il momento Grazie per l’ascolto un servizio alcune in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità