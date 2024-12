Ilrestodelcarlino.it - Super attacco e difesa bunker. Tutti i primati della Samb

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’è la miglioreo laè il migliore? Questo è l’interrogativo chesi pongono quando si parla di calcio. Sicuramente avere unaimperforabile ed untra i primi del campionato è quasi sempre viatico di successi. Ed attualmente larispecchia questi numeri. Miglior reparto offensivo con 31 reti realizzate e solo 8 subite con una differenza reti di + 23. Un girone di andata che conferma la forza dell’organico rossoblù e soprattutto la compattezza del reparto arretrato. Se, poi, si va a raffrontare lacon quella delle prime classificate negli altri otto gironiSerie D, balza evidente un altro dato di fatto inequivocabile. A livello nazionale la formazione rossoblù è al secondo posto in questa speciale graduatoria per quanto riguarda i gol subìti in compagnia del Brà nel girone A.