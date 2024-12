Nerdpool.it - Squid Game 2: La Recensione

Leggi su Nerdpool.it

È finalmente arrivata la tanto attesa seconda stagione di una delle serie più amate e famose degli ultimi anni:2 è disponibile su Netflix dal 26 dicembre, e ci sta tenendo compagnia in queste giornate di relax e cenoni post-natalizi e pre-capodanno.Sono passati tre anni da quando Seong Gi-hun, il protagonista e vincitore dei giochi nella prima stagione, ci ha lasciato con il fiato sospeso: glicontinuano, ogni anno dei grassi ricconi ridono della povera gente che viene uccisa mentre cerca di rincorrere il vil denaro. La promessa di una vita dignitosa corrompe gli animi, corrode la mente e annichilisce la ragione.Questi nuovi sette episodi vedono una nuova edizione dei giochi, nuovi giocatori e (alcune) nuove regole. Seong Gi-hun è riuscito rintracciare l’uomo che per primo gli ha proposto di giocare e ad intrufolarsi in questa nuova carneficina in diretta.