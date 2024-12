Quotidiano.net - Sonic 3 supera Mufasa: Il Re Leone al box office nordamericano

Sfida tra blockbuster al boxnord americano nell'ultimo weekend dell'anno: in base alle stime,3 della Paramount precede di stretta misura: Il Redella Disney. Il terzo capitolo della saga dedicata al popolare personaggio dei videgiochi Sega, atteso in Italia dal 1 gennaio, è avanti nel weekend con 38 milioni di dollari tra venerdì e domenica, che - riferisce Variety - diventano 59,8 milioni da mercoledì, giorno di Natale. Il prequel del classico Disney incentrato sul passato del papà di Simba è secondo con 37,1 milioni di dollari tra venerdì e domenica, ma tocca i 63,9 milioni di dollari da mercoledì. Finoraha incassato 111 milioni di dollari in Nord America e 328 milioni di dollari a livello globale dopo nove giorni nelle sale, mentre3 ha generato 137,5 milioni di dollari a livello nazionale e 211 milioni nel mondo.