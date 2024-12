Romadailynews.it - Roma contro i botti di Capodanno: “I botti lo spaventano un botto” la campagna di sensibilizzazione sugli animali

“Iloun. Afesteggia senza”. È il messaggio dellapromossa dall’assessorato all’Ambiente diCapitale per spiegare gli effetti nocivi che può avereil frastuono deie per invitare lene e ini a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in maniera diversa e più rispettosa dell’ambiente. La, a partire da oggi, sarà visibile in tutta la città fino al termine delle festività natalizie.“Si tratta di unache abbiamo fortemente voluto, in attesa che diventi strutturale e non più solo emergenziale il divieto di utilizzarerumorosi in città durante qualunque tipo di festeggiamento”, dichiara l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti diCapitale, Sabrina Alfonsi.“È un tema importante e molto sentito dallene e daini, che con questafacciamo nostro.