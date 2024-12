Ilrestodelcarlino.it - Rbr in casa per ritrovare il sorriso: "Vogliamo dare il meglio di noi"

RivieraBanca ritrova il Flaminio e vuole reagire dopo i due ko consecutivi, unicità assoluta in una stagione fin qui eccellente. La vetta solitaria della classifica è ancora realtà, ma per mantenerla serve piegare Rieti, l’ultima vera squadra che ha regalato una delusione cocente ai biancorossi. Prima e dopo, un 2024 quasi perfetto. In mezzo, a inizio maggio, la serie di playoff che ha visto i laziali imporsi 3-0. Tre partite con una Rimini incerottata e alle prese con acciacchi e infortuni. Un po’ lo stesso tema della gara di oggi, perché rimane in forte dubbio Justin Johnson, alle prese con il problema muscolare che lo ha tenuto fuori dalla gara di Verona e lo ha limitato nel match precedente, quello con Cantù. Con o senza di lui, Rimini vuole tornare a vincere. "Ci proveremo – commenta Sandro Dell’Agnello (foto) -.