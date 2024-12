Formiche.net - Quanto è credibile l’intesa strategica tra Cina e Iran sul Medio Oriente

Leggi su Formiche.net

Il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, che è anche il ministro degli Esteri, Wang Yi, ha ricevuto a Pechino il suo omologoiano, Abbas Araghchi, in un incontro che ha messo in lucetra i due Paesi e il valore che entrambi vogliono dare a essa. Al centro del dialogo, Wang ha proposto una visione per ilbasata sui “Quattro Rispetti”: sovranità, integrità territoriale, autodeterminazione e rispetto delle tradizioni culturali delle nazionirientali. Lasi è presentata come promotrice della stabilità regionale, invocando il dialogo politico e la fine delle ingerenze esterne. Un messaggio che, secondo Wang, riflette il ruolo di Pechino come partner “costruttivo” nel favorire soluzioni multilaterali e non coercitive. Tuttavia, la scelta dell’come interlocutore principale solleva interrogativi.