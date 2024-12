Liberoquotidiano.it - "Preferisco la cicatrice, ma è un dolore enorme": Ema Stokholma, cosa rivela sui tatuaggi

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Non riesco più a conviverci.la. Toglierli però è un, così rimando": Emalo ha detto a proposito dei suoiparlando in un'intervista a La Stampa. In particolare, ha spiegato che "erano un modo per riappropriarmi del mio corpo e affermare la mia libertà: prima da una madre controllante, poi dal lavoro di modella che non era mio. Diventata dj, ne ho preso finalmente possesso dipingendoci sopra. Ora faccio ciò che voglio e non mi servono più". La conduttrice radiofonica, inoltre, hato di sentirsi davvero libera: "Libera perché ho lasciato alle spalle certa 'zavorra'. Libera perché non dipendo più da nessuno, consapevole della fortuna di vivere in questo Paese facendo le cose che faccio (e che amo). E libera anche nei pensieri, mai giudicante: il giudizio è una gabbia".