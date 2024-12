Lanazione.it - Morto a 23 anni nell’incidente, il ricordo degli amici disperati. “Sulla Cisa salvò un motociclista”

Carrara, 29 dicembre 2024 – Una città muta. Chiusa in un dolore e in un silenzio assordante. Quello di una famiglia straziata e di un gruppo di ventenni che vedono strapparsi l’amico caro proprio nel momento in cui tutti si affacciavano alla vita. Nessuno sa darsi risposte per la scomparsa di Lorenzo Iacazzi. Lorenzo viveva con il padre Luciano e la mamma Monica, il fratelo Yuri. Lorenzo che qualcuno chiamava Lollo, altri Iaca era un ragazzo che viveva per i motori e il calcio, in particolare amava vedere le partite della Carrarese, di cui era un gran tifoso. Lavorava nell’azienda ‘Luce impianti & energia’ di Avenza, e in estate dava una mano al bagno di famiglia Ulderico a Marina di Massa. La sua famiglia nonostante si sia trasferita a vivere da tempo a Marina di Massa è molto conosciuta a Carrara, il nonno perha gestito il negozio di ombrelli di piazza Alberica, un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni.