Milan-Roma l’appello di Fonseca | Voglio più consistenza Su Theo …

Paulo, allenatore rossonero, ha parlato di, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma stasera, alle ore 20:45, a 'San Siro', ieri in conferenza stampa aello., come si ricorderà, ha allenato anche la, per due stagioni, dal 2019 al 2021. Per il portoghese, pertanto, sarà una gara particolare. «Tornare qui in Italia e giocare contro laè speciale per me. Ho amici lì, ma quando entrerò in campo per giocare sarà come tutte le altre squadre, e ho una gran voglia di vincere», ha detto, le cui dichiarazioni sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. «Laè un grande club, in una bellissima città. Hanno una squadra forte con buoni giocatori e con un grande allenatore che ha vinto tanto», ha proseguito, che non si è detto d'accordo con chi dice chesono le due deluse di questa stagione.