Pronosticipremium.com - Milan-Roma, formazioni ufficiali: la scelta su Pisilli

L’attesa è finita e lasta per tornare in campo per l’ultima volta, in questo 2024. I giallorossi tenteranno di concludere l’anno solare in bellezza, dando prova che le ultime uscite non sono state un semplice fuoco di paglia. L’obiettivo è chiaro: risalire sempre di più la classifica, rimanendo fissi nella parte sinistra di quest’ultima ed avvicinandosi al settimo posto. I capitolini affronteranno nella serata di oggi 29 dicembre il, più nello specifico alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una gara estremamente delicata, contro un avversario che sta vivendo però un periodo di forma altalenante.I rossoneri stanno facendo infatti i conti sia con gli infortuni che alcune situazioni spinose dentro lo spogliatoio, con il tecnico Paulo Fonseca che rischierebbe l’esonero in caso di sconfitta.