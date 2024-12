Tvplay.it - Milan, la pazienza è finita: ok all’addio a sorpresa

Leggi su Tvplay.it

A Gennaio potrebbe esserci una cessione aper il. I rossoneri hanno già scelto su chi puntare per il reparto offensivo Fine ed inizio anno con due match clou per il, atteso stasera dalla Roma in campionato e dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma venerdì prossimo a Riyad., la: ok– Tvplay.it (Foto Ansa)Due partite delicatissime per i rossoneri, in vista di un gennaio che prevede, quest’anno, anche le ultime due sfide del girone unico di Champions League contro Girona e Dinamo Zagabria, nelle quali Maignan e compagni proveranno a conquistare un piazzamento tra le prime otto della classifica, necessario per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.Partite, le due appena citate, che ildisputerà il 22 e il 29 gennaio ovvero nel pieno della sessione invernale di calciomercato che potrebbe stravolgere l’attuale organico rossonero soprattutto in attacco, reparto nel quale non sono affatto da escludere alcune cessioni nei prossimi giorni.