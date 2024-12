Ilfattoquotidiano.it - Manifestazione antifascista a Brescia, tensione con la polizia: tafferugli, manganellate e striscioni tolti dalle forze dell’ordine

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pomeriggio e serata di, in piazza Vittoria, dove decine di persone hanno manifestato contro i gruppi neofascisti della città, nonostante il divieto della Questura a radunarsi proprio in quella piazza (e proponendo, come alternativa, Largo Formentone). Così il ComitatoPermanente ha organizzato una sorta di conferenza stampa, esponendo alcunidallain tenuta antisommossa. Da lì le tensioni, con spintoni e qualche manganellata.L'articolocon laproviene da Il Fatto Quotidiano.