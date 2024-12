Scuolalink.it - Luigi Sbarra lascia per limiti di età la Cisl: al suo posto viene indicata Daniela Fumarola

, segretario generale dellaoramai da Marzo 2021, si appresta are la leadership del sindacato per raggiuntidi età. A febbraio 2025, infatti, raggiunti i 65 anni, come stabilito dallo Statuto dellacederà il testimone avviando già a Gennaio le procedure di ricambio. Nell’annunciare il suo prossimo ritiro,ha indicato, attuale segretaria generale aggiunta, come la figura ideale per guidare il sindacato nei prossimi anni.: un sindacato aperto al dialogo costruttivo Durante il suo mandato,ha consolidato il ruolo dellacome sindacato distinto per la sua apertura al dialogo con governi e organizzazioni datoriali. Rispetto alla Cgil e alla Uil, lasi è spesso contraddistinta per un approccio pragmatico, firmando contratti collettivi respinti dagli altri due sindacati e non aderendo all’indizione di vari scioperi nazionali.