Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Mass start 15 km Dobbiaco 2024 in DIRETTA: doppiette per Klaebo e Diggins. Top ten per Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata.15.35 Johannessembra far sul serio e probabilmente quest’anno sarà un serio candidato per la vittoria finale delde Ski. Sarà indicativa la prova di martedì, la quale potrebbe rimescolare nuovamente le carte nei piani alti della classifica. Vedremo se il campione norvegese avrà la forza di resistere a lungo ai tentativi dei suoi compagni di squadra, pronti ad approfittare di ogni piccola incertezza del 28enne.15.33 Domani ilde Ski si prenderà una pausa per poi tornare a gran voce nella giornata di San Silvestro con le due 20 km con partenze ad intervalli a skating, a cui seguiranno le due 15 km ad inseguimento in tecnica libera prima di trasferirsi in Val di Fiemme per il gran finale della competizione.