LIVE Cobolli-Stricker 6-3 7-6 Italia-Svizzera 1-0 United Cup in DIRETTA | partita perfetta per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-BENCIC (2° MATCH DALLE 7.30)LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)9.13 Il punto più bello dell’incontro porta la firma di Dominicautore di una favolosa demi-volee giocata tra le gambe:FRONT VOLLEY TWEENER ALERT! #Cup pic.twitter.com/CRV9GNwHlO—Cup (@CupTennis) December 29, 20249.11 Flaviogioca unaal limite della perfezione e porta il primo punto di questaCup all’. Gli azzurri avranno due chance per vincere il tie con lae rimanere in lotta per la qualificazione. Il primo match point lo giocherà Jasmine Paolini contro Belinda Bencic, in caso di vittoria dell’elvetica si andrà al doppio misto decisivo.9.09 6-3, 7-6 Gioco,ed incontro Flaviomette la parola fine su quest’incontro con una favolosa veronica.