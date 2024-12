Gamberorosso.it - L’antica usanza di regalare maialini di marzapane per Capodanno: ecco perché portano fortuna

Simbolo di prosperità e benessere, i maiali hanno sempre rappresentato un segno di buon auspicio. Non c’è da stupirsi, allora, se in alcuni paesi del Nord Europa (Austria e Germania, in particolare) vengono confezionati in occasione dicome augurio di buona. Naturalmente, in versione dolce, tutti fatti di.Maiale, il simbolo didaUn omaggio dolcissimo che nasconde diversi significati. Antichi greci e romani consideravano dei privilegiati coloro che possedevano dei maiali, uno degli alimenti più sostanziosi, in grado di soddisfare le esigenze di intere famiglie per molte settimane. Gli animali erano considerati poi simbolo di fertilità e forza: quelli inche vengono regalati il 31 dicembre si chiamano glücksschwein e sono dei portaspesso abbinati alla statuetta di un cavaliere che tiene in bocca una monetina, per auspicare ricchezza e abbondanza.