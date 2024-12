Sport.quotidiano.net - La Fortitudo naufraga a Pesaro. Alla Vitrifrigo Arena finisce 82-61

, 29 dicembre 2024 - Lava ko a, nell’ultimo turno dell’anno solare e perde Kenny Gabriel. Il danno e la beffa per una Flats Service che sembrava essere rinata con la cura Attilio Caja e invece, nonostante il recupero di Cusin, tornato in campo dopo 2 mesi di assenza, e l’inserimento di Luca Vencato, èta in riva all’Adriatico, battuta da unache ha guidato la sfida per 40’, mettendo più grinta, più energia e più voglia di quello che hanno fatto Matteo Fantinelli e compagni. Un deciso passo indietro per i biancoblù tra cui, Vencato e Cusin esclusi per le ragioni appena citate, l’unico a salvarsi è stato un sontuoso Pietro Aradori, che ha chiuso la sua prova a 25 punti, e dimostrando di essere a tratti l’unica vera bocca da fuoco a disposizione di Caja.