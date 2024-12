.com - Juventus-Fiorentina 2-2, ai bianconeri non basta la doppietta di Thuram

(Adnkronos) – Lanon guarisce dalla ‘pareggite’. Contro lapassano due volte in vantaggio con due reti dial 20? e al 48? ma sono raggiunti prima dall’ex Kean al 38? e poi definitivamente da Sottil all’87’ e all’Allianz Stadium, (dove la Vecchia Signore in campionato non vince dal 9 novembre) finisce 2-2. Per la squadra di Motta è l’undicesimo pareggio in 18 giornate di Serie A. In classifica lae i viola restano appaiate al 5° posto con 32 punti, a -3 dalla Lazio quarta e a -9 dalle capoliste Napoli e Atalanta. Parte forte la squadra di casa che si rende pericolosa al 5?, cross da destra di Conceiçao, colpo di testa di Vlahovic e palla leggermente larga. Al 7? l’arbitro Mariani ferma il gioco per dei cori razzisti, arriva l’annuncio dello speaker e il gioco riprende dopo un paio di minuti.