Il manifesto per la gentilezza | Troppa violenza verbale Promuoviamo il rispetto

di Marianna Vazzana Tra i propositi per il 2025, al primo posto c’è “la“ nella zona della stazione Centrale e dintorni: ilad hoc, con 10 punti elencati, è in bella vista nei grandi alberghi, in negozi, ristoranti e centri sportivi aderenti a Centrale District. L’intento è diventare una “Smile zone“. Si comincia con i buoni comportamenti per eliminare la tensione nei rapporti quotidiani con clienti e non. Ecco i punti del decalogo: saluta con un sorriso; prima di parlare, ascolta; abbiper la diversità; abbi fiducia nel prossimo: è lì per aiutarti. Ancora: coltiva la pazienza e la tolleranza; fermati ad aiutare, se necessario; dai valore alle parole; rispetta il silenzio; se non sei d’accordo, spiega perché senza aggredire; condividi pensieri positivi. "Il– spiegano i promotori – nasce dai sempre più frequenti episodi di maleducazione e aggressività, per fortuna solo, ai quali si assiste negli alberghi come nei bar o ristoranti, ma non solo, e sarà diffuso attraverso canali social e in punti visibili dei diversi alberghi ed esercizi".