Il compleanno sul Mar Rosso la nuotata al largo | chi era Gianluca Di Gioia il funzionario Ue azzannato a morte da uno squalo

Leggi su Open.online

Si chiamavaDie aveva appena compiuto 48 anni il turista italianoda unodomenica 29 dicembre aldi Marsa Alam, in Egitto. Originario di Roma, Diviveva in Francia, Paese originario della moglie. Con lei ed altri parenti si trovava in un resort della località turistica affacciata sul Marcon la famiglia. Laureato in Economia e commercio, lavorava da anni per la Commissione europea. Diera arrivato a Marsa Alam prima di Natale, anche per festeggiare il suo, che cade il 21 dicembre. Stava nuotando insieme a Peppino Fappani, un odontecnico 69enne originario del cremonese di cui era da amico, quando è stato attaccato da unodi grosse dimensioni: forse, ipotizza il Corriere della Sera, unotigre. Secondo il ministero dell’Ambiente egiziano, l’animale avrebbe sferrato il suo attacco «in acque profonde al di fuori della zona di balneazione», nel tratto di mare a nord di Marsa Alam.