Il cinema e i suoi divi visti dal maestro Freda

Leva di ogni cosa fu l’amore. Quello inteso come dedizione incondizionata, come sentimento alto che muove tutto. Che per Francesco ‘Franco’mosse in particolare per la sua Anna e per quel lavoro straordinariamente svolto per tutta la sua vita, che lo portò a contatto con i più grandi deldi sempre: il truccatore. Ci sono frammenti di vita, ricordi, aneddoti, ricostruzioni d’incontri ne "Il trucco e l’anima. Ildeltruccatore Francesco", libro di CarloAlberto Biazzi da poco uscito per Giraldi Editore con la prefazione di Giulio Scarpati. Una storia che è in buona parte anche pistoiese, per quel forte legame che unì Franco alla nostra città. Da qui veniva la moglie Anna, qui avevano scelto di vivere comprando negli anni Sessanta una villa in Valdibure, qui avevano trascorso gli ultimi anni della loro vita insieme e qui Franco è morto, nel 2019, a 93 anni.