GTA 6 la teoria dei fan era errata Rockstar Games quando pubblicherà il trailer 2?

Nei giorni scorsi si è diffusa in rete una nuovadei fan che volevaintenzionata a pubblicare il nuovodi GTA 6 nella giornata del 27 dicembre 2024, cosa poi non avvenuta. A questo punto è lecito porsi la domanda:verrà pubblicato il nuovo video del gioco? Adesso la data da segnare sul calendario è il 19 Gennaio 2025.Ricordiamo infatti che appena qualche giorno fa si sono diffuse in rete varie teorie basate sui gatti, le fasi lunari e tutta una serie di indizi non propriamente importanti, con una consistente fetta di fan convinti che il team di sviluppo americano avrebbe pubblicato un paio di giorni fa il nuovodi Grand Theft Auto 6.Ma come abbiamo visto, in realtà l’annuncio diin programma nella giornata del 27 Dicembre 2024 non ha coinvolto affatto GTA 6, gioco in arrivo nel corso dell’autunno 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series XS.