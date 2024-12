Anteprima24.it - Furti, il sindaco Mastella: “Ho sollecitato interventi mirati per aree decentrate”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ho letto con l’attenzione che merita la lettera del consigliere comunale di maggioranza Marcello Palladino. Condivido perfettamente la preoccupazione e il timore che le festività di fine anno, con il complessivo incremento della mobilità e degli spostamenti, possano ingenerare rischi di escalation di incursioni predatorie nelle abitazioni.Nonostante indici statistici sulla criminalità mostrino dati assai migliori di altri territori, la vastità del territorio, ricco di contrade erurali non densamente popolate, espone la città a pericoli oggettivi circa un reato, particolarmente odioso, come quello deiin casa. Inoltre la dimensione dei problemi sociali, negli ultimi anni acuiti da una forte spirale inflattiva, non aiuta certo a mitigare tali fenomeni.