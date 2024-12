Iltempo.it - Elly Schlein si levi il suo burqa culturale

Leggi su Iltempo.it

Come un, che le tappa la bocca, la segretaria del fu Partito democratico, oggi Movimento anti-Meloni, non proferisce verbo per prendere le distanze dalla folla social e di piazza che, nel nome della sinistra, inneggia al regime iraniano dell'ayatollah Khamenei. Chiamando fascisti i veri democratici e liberali d'Italia che sanno ancora distinguere fra una democrazia, al netto degli errori e delle posizioni dei singoli partiti o leader, e una teocrazia che distrugge la diversità, censura le idee e annichilisce le donne. Il caso di Cecilia Sala, la giornalista che, nell'Italia della libertà di pensiero e opinione, scrisse che i marò non andavano difesi, perché non si può sacrificare la ragion di Stato per salvare due cittadini, oggi merita tutta l'attenzione del governo perché quella giovane venga liberata e continui a esprimere liberamente qualunque idea abbia.