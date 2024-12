Laspunta.it - Disservizi Ita Airways, l’Ugl chiede un tavolo alla Regione Lazio. “Evidenti criticità nel servizio di biglietteria”

Leggi su Laspunta.it

“In merito ai disagi segnalati dai passeggeri di Itapresso l’aeroporto di Fiumicino, voglio esprimere la mia piena solidarietà a tutti coloro che hanno subitoa causa del regolamento sull’overbooking. È inaccettabile che numerosi viaggiatori rimangano a terra, nonostante abbiano prenotato i loro voli in anticipo, e che ci sianoneldi.” Lo afferma Armando Valiani segretario generale deldel“In questo contesto, bene ha fatto il consigliere regionale Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio, a sollevare la questione, riconoscendo l’importanza strategica del comparto per l’economia laziale. È fondamentale che le istituzioni prendano in seria considerazione le difficoltà che il settore sta affrontando.” Ha aggiunto il sindacalista“Auspichiamo con fermezza l’apertura di undi confronto insul tema del trasporto aereo.