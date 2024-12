Tvplay.it - Dal Real Madrid al Milan, colpo di mercato in atto: salti di gioia per Fonseca

Ilsta per giocare allo Stadio San Siro contro la Roma, ma prima per Paulobisogna registrare un importante aggiornamento di calcio.Dopo la vittoria di una settimana fa contro il Verona, di f, ildi Pauloè chiamato a riconfermarsi allo Stadio San Siro. Questa sera, infatti, i rossoneri ospiteranno un’altra squadra che ha deluso in questa prima parte di stagione, ovvero la Roma.Dalaldiindiper(LaPresse) tvplay.itBasti pensare che la squadra di Claudio Ranieri, già il terzo allenatore giallorosso quest’anno, è decima in classifica con soli cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto. Il, però, non può fare sconti, visto che ha attualmente un distacco di nove lunghezze sulla Lazio quarta.