Laprimapagina.it - Cosa si aspettano gli italiani per il 2025 tra speranze e incertezze

Leggi su Laprimapagina.it

Ilsi profila all’orizzonte come un anno cruciale per l’Italia, un paese che si trova ad affrontare sfide globali e interne di portata straordinaria. Con una politica nazionale in continuo cambiamento, un’economia in ripresa ma incerta, e una società che tenta di navigare tra le tradizioni e l’innovazione, glisi preparano a un nuovo anno che si annuncia ricco di aspettative, ma anche di timori. In un contesto di, quali sono le priorità e ledei cittadini? Come vedono il futuro politico, economico e sociale?La ripresa economica e le sfide del lavoroUn tema centrale per gliin vista delè senza dubbio l’economia. Negli ultimi anni, l’Italia ha vissuto una lenta ma costante ripresa post-pandemica, sebbene le cicatrici lasciate dalla crisi sanitaria siano ancora visibili, soprattutto nel settore del lavoro.