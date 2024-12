Sport.quotidiano.net - Ciclocross, Van Der Poel cala il pokerissimo in Francia

Roma, 29 dicembre 2024 – Cambiano la località, la competizione e l'approccio, ma ciò che non muta è il risultato: il re delè sempre lui, Mathieu Van Der, che a Besançonil. La cronaca L'olandese, ormai una star del fango (e non solo), comincia a far parlare di sé ben prima delle gare. A Loenhout, in Belgio, si era presentato con una Lamborghini arancione, mentre oggi, in, Van Derè arrivato con un volo privato. Il volo, quello vero, il figlio e nipote d'arte lo spicca nella gara valida per la Coppa del Mondo, praticamente messa in ghiaccio già nel secondo dei sette giri in programma. Il resto, è puro garbage time per amministrare il vantaggio, che al traguardo è di 20" su Toon Aerts (quasi omonimo di Wout Van Aert, oggi assente) e di 36" su Niels Vandeputte.