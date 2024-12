Dilei.it - Cesare Ragazzi, il ricordo della figlia Simona: “Era un padre sempre presente”

Leggi su Dilei.it

La scomparsa diha colpito dritto al cuore di tanti. Di chi, per ovvi motivi anagrafici, ha vissuto il periodo in cui l’imprenditore ha spopolato in televisione con lo spot del suo innovativo metodo di trapianto di capelli. Un’invenzione che lo ha reso popolarissimo, vicino a molti vip e personaggi di un certo spicco, riconosciuto da tutti non appena metteva il naso fuori da casa. Questi e altri ricordi rivivono nelle parole, che al Resto del Carlino ha anticipato i dettagli del funerale del.IlLa secondogenita di, venuto a mancare venerdì 27 dicembre in seguito a un malore improvviso, ha speso splendide parole neldi unche ha insegnato tanto sia a lei che ai due fratelli, Nicola e Alessia.