Cantine a Milano – Milano

Via Bergamo, 8 – 20135Tel. 02/45545389Sito Internet: www.mi-cant.comTipologia: enotecaPrezzi:Chiusura: DomenicaOFFERTAQuesta bottega, grazie all’idea dei due titolari Mauro Verzini e Pietro Inzaghi, ha da sempre avuto lo scopo di replicare in città l’acquisto che i clienti farebbero in cantina, attraverso la selezione attenta delle aziende vinicole e non solo, visto che qui potrete trovare anche olio, aceto e miele. Sugli scaffali si trovano rappresentate quasi tutte le regioni italiane, garantendo un’offerta che, seppur non ampissima, è comunque di buona qualità e dal buon rapporto qualità/prezzo. Oltre ai vini c’è anche una selezione di amari, brandy, Armagnac, gin, whisky e birra. Periodicamente vengono organizzati anche corsi e degustazioni a tema.AMBIENTESERVIZIORecensione tratta dade La Pecora Nera – ed.