BASKET SERIE A2 Foxes senza smalto | Ora fuori le unghie

A una giornata dal termine del girone di andata il bilancio del Giussano inA2 è di sole 3 partite vinte (contro Torino, Moncalieri e La Spezia) e 9 sconfitte. Ma l’allenatore delle, Dario Aramini, vede il bicchiere mezzo pieno: "Attualmente siamo quartultimi in classifica con 6 punti, ma spero che ci aggiudicheremo la posta in palio sabato 4 gennaio quando sfideremo il fanalino di coda Benevento. Avremmo potuto essere a quota 12 a ridosso dei playoff, ma è un campionato strano, tutte le squadre possono vincere con tutte le avversarie. Anche Benevento che è considerata una formazione materasso in realtà non lo è perché ha messo in difficoltà anche rivali di alta classifica come Valdarno e Sanga Milano". Le ultime quattro in graduatoria dovranno disputare i playout per non retrocedere in B e Giussano è fortemente a rischio.