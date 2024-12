Sport.quotidiano.net - Al 2025 il Ravenna chiede un Benelli decente. Biagi: "Campi messi bene? È sempre meglio"

Se Gabriele Fresia ha messo il punto esclamativo sul successo di domenica scorsa contro il Progresso, regalando feste di gioia a tutto ‘mondo’ giallorosso, il titolo di match winner va condiviso con Simone. Il ventisettenne centrosta aretino ha infatti trasformato l’assist di Manuzzi in avvio di ripresa, indispensabile per l’1-0 finale. "Lavoriamo in settimana per queste cose – ha spiegato– e per questi schemi. C’è chi attacca il primo palo e chi si inserisce in area. Manuzzi ha messo una bellissima palla, io ci ho creduto ed è andata. È stato un gioco di squadra. Ho capito subito che sarebbe stato gol. È stato il primo stagionale con la maglia del. Spero che se ne possano aggiungere altri. È solo il 1° perché forse mi dedico contemporaneamente alla fase difensiva e a quella offensiva.