Golssip.it - Accordo Codacons-Ferragni. Arriva il commento di Selvaggia Lucarelli: “Un successone”

Suo 'Il vaso di pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez'. Un'inchiesta giornalistica diche è diventato un libro sul cosiddetto pandoro gate, lo scandalo che ha colpito Chiarae che aveva portato ad una multa dell'Antitrust e ad una denuncia del. Da quella le indagini dei pubblici ministeri sulle attività dell'influencer, ex moglie di Fedez, che poteva portare al rinvio a giudizio. Un processo che non ci sarà perché alla fine lasi è accordata con ile, donando 200mila euro in beneficenza, la querela nei suoi confronti sarà ritirata dalla nota associazione dei consumatori. La notizia è di oggi ed è stata commentata sui social dalla giornalista che si era occupata approfonditamente del caso. Questo è quantoha scritto su X: «Quindiha presentato un esposto in 104 procure, ha rilasciato dichiarazioni quali “mai più beneficienza da chi tenta di ricattare i giudici con promesse di donazioni per ottenere una diminuzione della sanzione” riferite alla donazione diall’ospedale, ha raccolto le denunce di 160 persone, ha smosso la procura di Milano che ha indagato per mesindo a chiusura delle indagini, ha fatto spendere cifre mostruose aper avvocati, ha speso lui stesso cifre assurde per avvocati (che si fa rimborsare da) e tutto questo per cosa?», si legge.