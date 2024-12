Ilfattoquotidiano.it - A casa arrivano pacchi non ordinati pieni di spazzatura: “Utenti terrorizzati, già centinaia di segnalazioni”. Attenzione alla nuova truffa del “brushing”: Amazon mette in guardia

Stoffe strappate, peluche sconosciuti, calzini bucati e persino petali di fiori: sono questi gli “strani regali” che molti australiani stanno ricevendo a, senza averli mai. Si tratta di unachiamata “”, che – come riferisce il New York Post – sta dilagando nel Paese seminando preoccupazione tra i cittadini. Sui social media, lesonoe si moltiplicano con il passare dei giorni. Un utente di Alexandria, nei pressi di Sydney, ha raccontato di aver ricevuto una busta rosa contenente pezzi di tessuto. “Non sapevo cosa fosse, dato che non aspettavo nulla”, ha scritto online. “Qualcuno sa se devo segnalarlo o cosa potrebbe essere successo? Sono preoccupato!”.Molte persone hanno riferito che iprovenivano da una casella postale situata a Dingley Village, nello stato di Victoria: “Anche a me è arrivato qualcosa questa mattina! Sembravano calzini, ma bucati.