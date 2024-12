Zonawrestling.net - WWE: 2 importanti famiglie italiane si uniscono tramite un giuramento sacro

Nella giornata di ieri la lottatrice di NXT Arianna Grace ha comunicatoi suoi social l’aver accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato, si parla dell’Underboss della D’Angelo Family, Channing “Stacks” Lorenzo. I 2 che si sono conosciuti al performance center si frequentano da un paio di anni, l’inverno scorso avevano pure passato le vacanze a Milano. It’s official. We’re engaged!!!!!!!! @StacksWWE thank you for the proposal of my dreams, I’m so blessed to have you as my future husband pic.twitter.com/CGXjaCV4kh— Arianna Grace (@AriannaGraceWWE) December 27, 2024Arianna Grace esattamente come il futuro marito fa parte di una famiglia italiana molto importate, è figlia di Santino Marella. Non abbiamo dubbi che Tony D e Santino abbiano discusso a lungo sul come amalgamare i loro affari, così da garantire un futuro roseo ai loro pupilli.