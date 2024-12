Ilfattoquotidiano.it - Un ‘Viaggio in Italia’ lungo 40 anni e gli occhiali di Luigi Ghirri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questi giorni di feste natalizie, milioni d’italiani si spostano su e giù per lo stivale; si spostano, appunto, ma non viaggiano. Non viaggia chi raggiunge i parenti e non viaggia chi va in vacanza. Né gli uni né gli altri vanno con l’intenzione di scoprire, di lasciarsi trasportare dal caso fino al punto di non poter stabilire quando tornare e soprattutto se tornare.Ma c’è chi un “Viaggio in Italia” lo ha fatto, portando in giro occhi, curiosità e immaginazione, esattamente 40fa; s’intitola proprio così, Viaggio in Italia, il risultato di un’avventura fotografica nata da un’idea die condotta da una ventina di fotografi che lui radunò in nome di un’amicizia mista a stima e fiducia.Forse non era stato previsto, ma questa esperienza ha segnato uno spartiacque nella storia della fotografia italiana (e non solo), tanto da decretare la nascita della “Scuola italiana di paesaggio”.