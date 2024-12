Tecnologia l’IA spinge la crescita dei chip | verso 1 trilione di dollari entro il 2030

Leggi su Ildenaro.it

Il settore globale deiè destinato a vedere un’impennata straordinaria nei prossimi anni, grazie all’esplosione delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e alla continua diffusione del 5G. Già nel 2024, il mercato dei semiconduttori ha superato i 600 miliardi di, e le previsioni indicano che potrebbe raggiungere il traguardo deldiil. Questo rapido aumento è guidato da colossi come Nvidia e TSMC, che stanno plasmando il futuro tecnologico con innovazioni neie nelle architetture di elaborazione. Un mercato in espansione: il ruolo dei semiconduttori nell’innovazione tecnologica Ie i semiconduttori sono diventati la spina dorsale dellamoderna. I loro impieghi spaziano da dispositivi di consumo come smartphone e computer, a sistemi industriali e soluzioni per la difesa.