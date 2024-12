Noinotizie.it - Taranto: Natale con gli ospiti del centro di accoglienza San Cataldo

Di seguito il comunicato:con glideldiSanVescovoSi rinnova la tradizione con la partecipazione di uno chef stellato, musica e balliIl 20 dicembre la festa con la cucina di Domingo Schimbaro (Borgo Egnazia), i Terraròss e il Dj Vincenzo Pulpito.è la festa della famiglia; anche se nel tempo è cambiato il comune sentire, con un maggior interesse per gli aspetti più materiali, permane ancora, per fortuna, la tendenza a riunirsi intorno alla tavola con i propri cari, ritrovando almeno per qualche giorno, il senso vero della festa. C’è chi però chi non ha una famiglia, o per varie ragioni non può riunirsi ai parenti. Una condizione che interessa sempre più persone. Provare a superare questa condizione, almeno per qualche giorno, è il senso dell’agire di chi svolge volontariato a favore dei più fragili.