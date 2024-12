Bergamonews.it - Semperboni: “Medico di base, turismo e utilizzo delle miniere: così rilancerò Valbondione”

Si possono contestare molte cose a Walter, 52 anni, sindaco didal giugno scorso: ma non il suo attaccamento al paese, l’onestà e la buona fede nel suo modo di agire. Diretto e affabile, si appassiona alla politica da giovanissimo. Nel 2014 si candidò a sindaco. Cinque anni fa fu eletto in Consiglio comunale nella lista civica “C’è” di Romina Riccardi. Nominato, in seguito, vicesindaco, si dimise nel settembre 2020, distaccandosi e distinguendosi dall’allora prima cittadina. Lo scorso giugno quella fascia tricolore la porta con orgoglio e tanta passione. Siamo andati a trovarlo per fare un bilancio dei sui primi sei mesi alla guida del paese montano.Può raccontarci un momento significativo di questi primi mesi da sindaco?Il momento più significativo ed importante è stato il discorso di insediamento e le linee programmatiche che questa amministrazione vuol portare avanti nel quinquennio.