Secondo raduno del voley beneventano | i partecipanti

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto nei giorni scorsi ildi pallavolisti/e beneventani/e; occasione ghiotta per rivedersi dopo tantissimo tempo, per i più adulti, anche con figli e nipoti; tutti, ovviamente, col gene della pallavolo.Chi anziano ancora in attività, chi adulta atleta in forma, chi del gruppo maschile rinato da un paio d’anni quando a Benevento era ormai scomparso. Non potevano mancare Michele Ruscello e Gino De Nigris, fondatori dell’Accademia Volley che ha compiuto 38 anni e che, da questa stagione agonistica, vanta partecipazioni in tutte le categorie giovanili maschili e femminili, 2 formazioni in prima divisione maschile e in serie C femminile.Della “Grippo” degli anni 60/70, Gaetano Amato (giocatore più forte del mondo, senza allenamento-a detta sua) si è ritrovato accerchiato dai fratelli Pedicini.