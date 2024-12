.com - Seconda Categoria / Il 2024 da favola del Monte Roberto: parola al presidente Marchegiani

Un anno da ricordare per i biancazzurri, tra la vittoria del campionato di Terzae il terzo posto nel girone C diin questa prima parte di stagione: “Stiamo facendo qualcosa al di sopra delle aspettative. Siamo orgogliosi di quanto fatto in due anni, perché abbiamo ridato al paese la voglia di tornare allo stadio”., 28 dicembre– Fondi una società, vinci il campionato al secondo tentativo (con tanto di titolo provinciale) e nella prima stagione nella serie superiore dimostri di saper stare nelle posizioni di vertice. Tutto nel giro di due anni e mezzo. Questa è la storia del: fondato il 14 luglio 2022, ha vinto la Terza2023-ed oggi, a dicembre, è al terzo posto del girone C di24/25, in mezzo a formazioni blasonate come Le Torri Castelplanio, Olimpia Ostra Vetere, Cupramontana e Avis Arcevia.