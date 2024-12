Ilrestodelcarlino.it - Ruspe all’ex area Forlani: "Via i vecchi edifici"

Prima la demolizione dei fabbricati esistenti, poi la sistemazione dell’a verde. Partirà con un intervento in due fasi la rigenerazione dell’ex. La giunta ha approvato il documento progettuale per la riqualificazione del complesso, acquisitato all’asta (per 1,5 milioni di euro) dall’amministrazione per destinarlo a nuovi uffici comunali e parcheggi. Il piano è quello di ricavare qui 300 posti auto. Nei giorni scorsi è stato compiuto il primo step dell’iter che prevede la riconfigurazione di tutta la zona acquisita, in modo da poter superare lo stato di degrado e abbandono in cui si trova attualmente. Nel dettaglio, la proposta di intervento approvata si divide in due lotti: il primo prevede la demolizione dei fabbricati oggi presenti, preceduta dalla rimozione dei pannelli della copertura contenenti fibre di amianto e dalla bonifica delle strutture.