Liberoquotidiano.it - Real Madrid, il dramma di Endrick: colpi di pistola e morte, dramma in famiglia a Natale

Leggi su Liberoquotidiano.it

di sangue per la giovane promessa del. Il 25 dicembre è stata ufficializzata ladi Mauricio Nunes Goncalves, cognato della sorella maggiore di. L'uomo è stato ucciso in Brasile il giorno di. Come? È rimasto coinvolto in una sparatoria avvenuta in un locale di Brasilia. Aveva 38 anni ed è stato freddato con diversialla testa. Un'esecuzione. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il 38enne sia statoto più volte alla testa. I sopralluoghi sono ancora in corso. Proprio come la raccolta delle testimonianze. Dalle prime dichiarazioni rilasciate alla polizia sembra che non fosse scoppiata alcuna discussione tra la vittima e l'assassino, anche se alla fine si sono sentiti in totale otto spari. "Rendiamo addio a una persona la cui vita è stata stroncata in modo così crudele.