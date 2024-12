Pronosticipremium.com - Premier League 19° Giornata: Il Programma Completo e Pronostici del 29 e 30 Dicembre

Il campionato dinon si ferma e, dopo il consueto turno del Boxing Day, le squadre sono pronte a scendere in campo per la 19°, che promette emozioni forti. In questo weekend, ci sono sfide interessanti con squadre in lotta per la parte alta della classifica e per l’Europa, ma anche match cruciali per evitare la retrocessione.della 19°di29.12. 15:30 Leicester – Manchester City29.12. 16:00 Crystal Palace – Southampton29.12. 16:00 Everton – Nottingham Forest29.12. 16:00 Fulham – Bournemouth29.12. 16:00 Tottenham – Wolverhampton29.12. 18:15 West Ham – Liverpool30.12. 20:45 Aston Villa – Brighton30.12. 20:45 Ipswich – Chelsea30.12. 21:00 Manchester United – Newcastle01.01. 18:30 Brentford – ArsenalLe Partite del 29: Leicester e Manchester City alla provaLeicester – Manchester City (15:30)Leicester sta affrontando una stagione difficile e accoglie il Manchester City di Pep Guardiola, che ha avuto alti e bassi nelle ultime partite.