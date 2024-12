Sport.quotidiano.net - Pescara e Ternana si sfidano sul mercato per Bruzzaniti

Il duello tranon riguarderà soltanto la vetta la classifica. Le due sfidanti, giunte oggi in vetta alla classifica a pari punti insieme anche alla Virtus Entella (tutte a quota 41), nell’ormai imminente finestra diinvernale si contenderanno anche i pezzi migliori in circolazione. Tutte e due avrebbero puntato i fari su(in prestito con diritto di riscatto al Pineto dal Crotone), secondo miglior marcatore insieme a Corazza con 11 sigilli personali. L’esterno offensivo rappresenta l’obiettivo principale sia per gli abruzzesi che per gli umbri. "Stiamo lavorando sul– spiega Pasquale Foggia, direttore sportivo del Delfino –. Stiamo cercando giocatori che possano alzare il livello della squadra. Non è semplicissimo. Se cerchi giocatori di categoria superiore devi sempre contare i giorni.