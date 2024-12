Bergamonews.it - “Nutrire la vita”, fra gli ospiti Silvio Garattini, Nicola Lagioia e monsignor Dellavite

Stezzano. Il professor, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri,, voce di Rai Radio 3 e scrittore vincitore del Premio Strega, eGiulio, delegato vescovile e scrittore, saranno glidel ciclo d’incontri “la– Gustare, crescere, prevenire”, in programma da gennaio ad aprile all’Auditorium Moscheni a Stezzano in via Vallini, 23.L’iniziativa, come si evince dal titolo, è incentrata sull’importanza della prevenzione e sul fatto che continuare alaci permette di gustarla fino in fondo. Invecchiare non è una questione puramente anagrafica: a fare la differenza è come si affronta questo processo ovvero il nostro stile di, di cui occorre prendersene cura fin dalla giovinezza.L’iniziativa verterà sui temi dell’alimentazione, della cultura e della spiritualità in tre incontri con personalità di spessore che daranno ai partecipanti nuove prospettive e punti di vista.