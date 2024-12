Ilrestodelcarlino.it - Nuovi accertamenti, domani resta a casa

Si è sottoposto ail capocannoniere della B Cristian Shpendi, la cui assenza sta pesando non poco sull’andamento del Cesena. Contro il Cosenza aveva rimediato, come da report medico "una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo tibiale anteriore della gamba sinistra". Iesami hanno dato esiti confortanti, ma l’attaccante non rientrerà comunque prima della sosta. Non ci sarà a Carrara,, per incrociare i tacchetti con il gemello Stiven, tornerà a disposizione nel primo impegno interno del 2025, il 12 gennaio, contro il Cittadella, alle 17.15.