Uominiedonnenews.it - Nunzia De Girolamo, Titolo Di Studio: Dalla Carriera Alla Televisione!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri il percorso diDe, da giovane avvocato a politica di spicco, finosua affermazione come conduttrice TV. Un viaggio di determinazione e rinascita.Da giurista a volto noto della TV: il percorso diDeDe, nata a Benevento il 10 ottobre 1975 sotto il segno della Bilancia, ha costruito unasfaccettata che l’ha portatapolitica ai riflettori televisivi. Figlia di Nicola De, direttore del consorzio agrario locale,ha sempre mostrato determinazione e ambizione. Dopo aver frequentato il liceo classico nella sua città natale, si è trasferita a Roma per studiare Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza, specializzandosi in diritto civile, commerciale e bancario.Nel 2007 inizia il suo cammino politico diventando coordinatrice di Forza Italia a Benevento.