Milan-Roma ora o mai più | vincere per tornare nella corsa alla Champions

All'alba della fine di questo girone di andata, ilsi ritrova a fare i primi conti. La classifica non è affatto positiva e i rossoneri sono costrettirineuropea. Il quarto posto dista ben 8 punti e, da domani in poi, ogni partita diventa fondamentale. A San Siro arriva ladi Claudio Ranieri per un match fra le due squadre "delusione" di questa stagione. I giallorossi, in tal senso, stanno facendo anche peggio dei rossoneri: 11esimo posto in classifica con soli 19 punti. Nessuno, oggettivamente, si aspettava questi brutti risultati da parte di. Fa strano, infatti, pensare che solo qualche mese fa, le due squadre si giocavano l'accesso alle semifinali di Europa League. Da una parte c'era Stefano Pioli, il quale condurrà i rossoneri al secondo posto in classifica, e dall'altra Daniele De Rossi, tecnico giovane ma capace di rialzare il gruppo giallorosso dopo una stagione, anch'essa, alquanto negativa.